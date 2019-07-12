满满的EXO团魂！虽然身处异地但心在一起：XIUMIN IG留言伯贤隔空应援
明星 2019年7月12日 星期五08:16 Rui
EXO的好兄弟XIUMIN和伯贤，前者已经入伍服役，后者刚刚发行了SOLO专辑空降各大排行榜，虽然人不在一起，但好兄弟额的心永远在一起。
日前，伯贤通过自己的个人INSTAGRAM为自己的新专辑宣传，表示：「请多多听我的首只SOLO《UNvillage》。 」不久之后正在服役中的XIUMIN就在下方留言了，称：「唔哇... 好想快点看到舞台表演。 」隔空为好兄弟助阵。
** 每日为你推送爱豆消息 —>立即下载APP
XIUMIN作为EXO的大哥，是所有成员中第一个入伍的成员，已於5月开始履行国防义务。 时不时公开的近况照中，粉丝们能看出XIUMIN已经完全适应了部队生活，甚至还在多项考核中成绩优异。 虽然比之前清瘦了些，但更显男子气概，也让粉丝们放心不少。
而伯贤於7月10日发行了首张SOLO迷你专辑《City Lights》，预售总量达401,545张(截止7月8号)，突破40万张的气焰再次证实了他的强大影响力。
「图：NATE、伯贤IG」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论