不只有曹政奭出演討論中的《機智的醫生生活》！《請回答》系列申PD同時在準備以「羽毛球」為題材的新作
韓劇 2019年7月3日 星期三11:41 JiaJia
有申PD就是「品質保證」！希望可以趕快看到新作品啊～
先前有消息傳出，tvN人氣電視劇《請回答》系列、《機智牢房生活》申元浩PD，預計在今年（2019年）11月，與《請回答》系列的李祐汀編劇攜手推出新作《機智的醫生生活》。
該部作品以醫院急診室為背景，描述醫生、護士和患者之間，圍繞在生命並進行拼死搏鬥的溫馨故事。不是單純的醫學劇，而是將焦點放在人們的關係上。曹政奭收到男主角出演提案，有望在劇中飾演「醫生」，目前正在積極討論中。
昨日（2日），又有消息指出，申PD同時正在準備另外一部新作品，以「羽毛球」為題材，目前正在選角。這之中會以「國家隊」或者「同好會」為中心，還無法確定，在劇本修改的過程中有可能會變動。
因為申PD陸續推出的作品均叫好又叫座，未來動向備受矚目。此次推出新作又會颳起什麼樣的旋風，令粉絲期待。
（圖片來源：NAVER、tvN）
寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論