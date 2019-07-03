《醫生耀漢》怎麼變《被告人》？池晟又再度換上犯人服了？
韓劇 2019年7月3日 星期三11:55 Erin
由演員池晟所主演的最新電視劇《醫生耀漢》一登場就預告反轉劇情。
池晟SBS的新金土電視劇《醫生耀漢》中，飾演一位麻醉痛症醫學科的醫師車耀漢，劇中車耀漢醫師僅需要推開診間的門10秒鐘，走到他的座位時就可掌握全局，所以他又有一個綽號叫做「10秒醫師」，說明了他的實力過人。這也是池晟在電視劇《New Heart》之後再度扮演醫師。
7月3日《醫生耀漢》所公開的最新劇照中，大家看到的卻不是穿著醫師白袍的池晟，而是穿著藍色的犯人服裝，身處於教導所的池晟。劇中的車耀漢收監編號6238，引人關注。池晟的眼神望著某處，又似乎低著頭在向身邊的人說明著什麼細節，不管是在醫院的「10秒醫師」還是教導所的6238都一樣是厲害的角色。
今年4月就在首爾西大門區進行拍攝的池晟，在現場從眼神到肢體動作都已十分投入車耀漢這個角色，拍攝時就呈現出壓倒性的氣勢，讓人期待他這次的表現。製作團隊表示，車耀漢這角色除了池晟以外，幾乎難以想像能由其他演員來擔綱演出，池晟兼具深厚演技實力及拍攝熱忱，讓這個角色更加出色。
《醫生耀漢》這部醫學電視劇，描述總是能找出痛症背後的複雜謎樣原因，一群痛症醫學科醫師們的故事，即將接檔《綠豆花》於7月19日晚間10點首播。
照片：《醫生耀漢》劇照
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