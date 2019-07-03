不只有曹政奭出演讨论中的《机智的医生生活》！《请回答》系列申PD同时在准备以「羽毛球」为题材的新作
韩剧 2019年7月3日 星期三11:41 JiaJia
有申PD就是「品质保证」！希望可以赶快看到新作品啊～
先前有消息传出，tvN人气电视剧《请回答》系列、《机智牢房生活》申元浩PD，预计在今年（2019年）11月，与《请回答》系列的李佑汀编剧携手推出新作《机智的医生生活》。
该部作品以医院急诊室为背景，描述医生、护士和患者之间，围绕在生命并进行拼死搏斗的温馨故事。不是单纯的医学剧，而是将焦点放在人们的关系上。曹政奭收到男主角出演提案，有望在剧中饰演「医生」，目前正在积极讨论中。
昨日（2日），又有消息指出，申PD同时正在准备另外一部新作品，以「羽毛球」为题材，目前正在选角。这之中会以「国家队」或者「同好会」为中心，还无法确定，在剧本修改的过程中有可能会变动。
因为申PD陆续推出的作品均叫好又叫座，未来动向备受瞩目。此次推出新作又会刮起什么样的旋风，令粉丝期待。
（图片来源：NAVER、tvN）
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