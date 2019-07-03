銀赫成為神童的「一日經紀人」？網傳SUJU成員們正在拍攝《SJ returns 3》！

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快來看！誰不想擁有又會唱、又會跳、又長得帥的經紀人呢？ #李赫宰氣喘吁吁 #遞水瓶的樣子可愛到令人哭泣



昨日（2日），SNTOWN官方YouTube公開自製節目《月球KTV》，驚現「一日經紀人」李赫宰（SJ成員銀赫）。

神童在節目正式開始前，表示自己有點口渴，要經紀人拿水過來，而這位經紀人正是SUJU成員銀赫。他穿著黑色正裝登場，還幫自己的藝人打開水瓶。銀赫坐下後向大家問好，但他顯得「上氣不接下氣」。原來在登場前，他正在處理其他事情，所以是「跑過來」的。

銀赫進行自我介紹，並稱自己是「李赫宰經紀人」。神童問：「今天作為我的經紀人，做了哪些嘗試呢？」他回答：「那什麼，十分輕鬆，也很配合。雖然我今天有點失誤…」神童接著問：「看過我們《月球KTV》嗎？」經紀人先是遲疑了一下，之後表示：「那當然」、「常常看呢」神童馬上拆穿他：「常常看？我們才第2集耶～」（小編馬上爆笑XD）

準備要送走經紀人了，神童問：「有想過（把《月球KTV》）推薦給藝人嗎？」經紀人說：「哦…我想Super Junior銀赫是不是不錯？隱藏的主唱。」經紀人還帶了「漱口水」，怕自己管理的藝人「有口氣」，兩人的互動超有趣。



至於這個「一日經紀人」是什麼…據各方網友透露，其實SUJU正在拍攝團體綜藝《SJ returns 3》！消息來源出自隊長利特的生日會，隊長說知道粉絲們喜歡只有SUJU成員出演的《SJ returns》，所以目前正在拍攝，專輯也會在「不太熱」的時候發表。昨日（2日）也能在SNS上看到部份成員們聚在一起的合照，一舉一動令人好奇。





不只如此，網路上也陸續出現「目擊談」，應該就是「一日經紀人」的環節。銀赫當神童的經紀人、神童當利特的經紀人。

（圖片、影片來源：SMTOWN、藝人SNS、Twitter＠yuura_02、VanAnhHyuk44）

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