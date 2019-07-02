手機殼裡放照片&最大興趣是陪妹妹玩！《PRODUCE X 101》中的他成為新一代寵妹狂魔：太甜了～

女生們是不是都希望有一位帥氣又懂得寵愛妹妹的哥哥呢？最近人氣超火爆的《PRODUCE X 101》練習生金曜漢的妹妹就成了追星妹子們的羨慕對象，哥哥不僅長得帥，前途無量，還無敵寵愛妹妹。
最近，韓網上傳出不少「對妹妹非常寵愛的金曜漢」的帖子，金曜漢的某個朋友爆料「他有兩個妹妹，他把妹妹的證件照放在了手機殼裡，現在哪兒能找到這種哥哥啊~~~~」而網路上曝光的金曜漢的日常照里，仔細看的話確認能夠看到透明的手機殼裡放著證件照，而照片的主人就是妹妹。
金曜漢在讀小學的時候曾寫過一首詩，寫道：「我不孤獨的理由，是因為妹妹們，因為妹妹們我笑得更燦爛。」從小就是個寵妹狂魔。而參加PDX101時的興趣寫著「和妹妹們玩」~~
在妹妹入學或者畢業時，哥哥也會為她們精心準備禮物。妹妹曾經在IG上表示過等自己長大賺錢了要買西裝送給哥哥，讓哥哥好好期待。
網路上曝光的金曜漢童年照中也經常能看到妹妹們的身影，哥哥總是摟著妹妹，從小就是暖男。
不少網友和粉絲看了帖子之後紛紛留言表示：「我也想要這樣的哥哥」、「歐巴，你還缺妹妹嗎，比你年紀大可以嗎？」、「金曜漢，我可以~~」
「圖：theqoo」
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