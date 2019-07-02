【不定时更新！】７月份有谁会来台湾跟大家见面呢？

【不定时更新！】７月份有谁会来台湾跟大家见面呢？

明星   2019年7月2日   星期二08:03   韩星网  

看看这个月有谁来台湾跟大家见面吧～

【不定时更新！】７月份有谁会来港澳跟大家见面呢？

７月１４日：CLC【2019 CLC 1ST FANMEETING IN TAIPEI】

时间：下午5时
地点：ATT SHOWBOX

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７月１９日：脸红的思春期【2019 BOL4 Asia Tour in Taipei】

时间：下午8时
地点：TICC台北国际会议中心

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７月２０日：李升基【2019 LEE SEUNG GI ASIA FAN MEETING"VAGABOND VOYAGE"IN TAIPEI】

时间：下午6时30分
地点：TICC台北国际会议中心

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７月２８日：李升基【ChoRong & BoMi Taipei Fan Meeting [夏日的初春]】

时间：下午6时
地点：ATT SHOWBOX

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