【不定时更新！】７月份有谁会来台湾跟大家见面呢？
明星 2019年7月2日 星期二08:03 韩星网
看看这个月有谁来台湾跟大家见面吧～
【不定时更新！】７月份有谁会来港澳跟大家见面呢？
７月１４日：CLC【2019 CLC 1ST FANMEETING IN TAIPEI】
时间：下午5时
地点：ATT SHOWBOX
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７月１９日：脸红的思春期【2019 BOL4 Asia Tour in Taipei】
时间：下午8时
地点：TICC台北国际会议中心
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７月２０日：李升基【2019 LEE SEUNG GI ASIA FAN MEETING"VAGABOND VOYAGE"IN TAIPEI】
时间：下午6时30分
地点：TICC台北国际会议中心
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７月２８日：李升基【ChoRong & BoMi Taipei Fan Meeting [夏日的初春]】
时间：下午6时
地点：ATT SHOWBOX
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