歡迎來到孝琳的「神秘飯店」！除用心準備曲目更花心思在「Talking」與粉絲們BAE的交流！

5月23日「韓國碧昂絲」孝琳將於Legacy TERA舉辦「HYOLYN CONCERT KEY in TAIPEI」率先進行了訪談，預告這次巡演以「KEY」為主題，整體概念設定為一間神秘飯店，孝琳形容，與其說是自己去見粉絲，更像是把大家邀請進自己的空間，希望不論在哪座城市或是國度，都存在著一間屬於彼此的「飯店」，她則會化身「飯店總經理」熱情接待大家！

孝琳也特別在事前訪談中說明，這次〈KEY〉演唱會以「Hotel」作為概念，主題概念非常鮮明，是想帶給大家一種「來到我的空間旅行」的感覺，就像屬於我們的飯店一樣，不論在哪個城市、哪個國家，都會存在著這樣的一間飯店。她提到在首爾場演出後，粉絲都感到非常新鮮，讓她感到很有成就感，也更加期待台北場次的演出。



對鐵肺歌后孝琳來說，一次又一次的演唱會對她來說最有挑戰性，最需要花心力準備的是什麼呢？她表示雖然對於舞台與音樂非常熟悉，但是她最花時間準備的反而是歌曲中銜接的Talking段落。雖然可以盡情跟粉絲們溝通交流，但孝琳時時刻刻提醒自己，不能脫離演出所規畫好的整體概念，本次她也將作為「飯店總經理」帶領著大家享受這趟旅程。



至於最近發行的新歌，孝琳也透露部分歌曲會以不同於原版音源的編曲方式呈現，強調能讓大家看到這次的舞台，並且最近發行的新歌曲，也終於能親自唱給大家聽，這點讓她特別期待。希望大家不只是以「來看演唱會的觀眾」身份參與，而是作為受邀來到孝琳神秘飯店的 guest、賓客，從開始到結束，都能沉浸在這間神秘飯店所帶來的氛圍之中。



如果要用一個關鍵詞來形容這次〈KEY〉巡演，孝琳會希望大家會覺得這像是一部電影。她想透過音樂帶著大家回到那些不同時期的瞬間，一起來場回憶旅行，同時也讓大家看見，現在的孝琳正走在什麼樣的旅程上，也更加了解孝琳的內心世界。

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