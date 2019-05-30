[問候片]李昇基念念不忘台灣粉絲 親錄影片宣佈來台
KPOP 2019年5月30日 星期四10:57 Erin
今年迎來出道15週年的李昇基，行程馬不停蹄，剛結束《VAGABOND》長達一年的戲劇拍攝，隨即公開亞洲巡迴見面會的行程，6月29日從日本開跑，緊接著7月20日到台北會粉絲。
李昇基表示過去來台灣的經驗都讓他留下深刻的印象，因此在去年台灣見面會結束之後，就一直想著什麼時候才能再來台灣與粉絲見面。現在終於能夠在今年7月20日與台灣粉絲見面，讓他覺得十分興奮及期待。此次見面會除了與粉絲分享《VAGABOND》的拍攝趣談之外，也準備與粉絲們歡慶15出道週年紀念，此次活動勢必會帶給粉絲們一個最特別的內容與回憶。
2019年李昇基浪客行見面會臺北站票價為4800、3800、2800、1800元，將於6月5日上午12點於KKTIX與全家FamiPort機台同步開賣。
【演出資訊】
2019 LEE SEUNG GI ASIA FANMEETING VAGABOND VOYAGE in TAIPEI
演出日期：2019/07/20（六）18:30開演
演出地點：TICC 台北國際會議中心
售票時間：2019/06/05（三）12:00 KKTIX與全家FamiPort機台同步開賣
演出票價：NT$4800、NT$3800、NT$2800、NT$1800（身障席：NT$2400）
粉絲福利：合照（30人一組）：
A區全區合照、B區616名、C區300名、D區30名
簽名海報：皆為隨機抽選
A區60張、B區30張、C區10張
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