繼「宇宙銀魚」的版本…SJ希澈&圭賢組成「宇宙酒鬼」演唱《蝴蝶睡姿》！
綜藝 2019年6月28日 星期五11:14 JiaJia
是「宇宙大明星」金希澈和「曹酒鬼」曹圭賢的組合！ #哥哥和弟弟太溫柔了吧
《蝴蝶睡姿》是由JTBC綜藝節目《認識的哥哥》Super Junior金希澈、Buzz閔庚勳帶來的合作曲。2016年他們組成「宇宙膽小鬼」，MV還找來TWICE MOMO特別出演。SMTOWN家族演唱會上，希澈也曾與EXO伯賢帶來合唱。
今年3月在首爾舉行的《SUPER SHOW 7S》中，希澈則與SJ成員銀赫組成「宇宙銀魚」，帶來《蝴蝶睡姿》的舞台，讓ELF們又驚又喜。
在本月（6月）22日開播的JTBC2綜藝節目《RUN.WAV》中，圭賢首度成為「單獨MC」。希澈特別為組合裡的「忙內」應援、出演節目，還一起演唱《蝴蝶睡姿》。哥哥和弟弟「深情對唱」，歌曲結束後，希澈對圭賢說了一聲「我愛你」，讓圭賢忍不住笑場，隨後也以「我愛你」回應哥哥。
（圖片來源：藝人SNS、heira051106＠Twitter）
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