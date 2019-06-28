继「宇宙银鱼」的版本…SJ希澈&圭贤组成「宇宙酒鬼」演唱《蝴蝶睡姿》！
综艺 2019年6月28日 星期五11:14 JiaJia
是「宇宙大明星」金希澈和「曹酒鬼」曹圭贤的组合！ #哥哥和弟弟太温柔了吧
《蝴蝶睡姿》是由JTBC综艺节目《认识的哥哥》Super Junior金希澈、Buzz闵庚勋带来的合作曲。2016年他们组成「宇宙胆小鬼」，MV还找来TWICE MOMO特别出演。SMTOWN家族演唱会上，希澈也曾与EXO伯贤带来合唱。
今年3月在首尔举行的《SUPER SHOW 7S》中，希澈则与SJ成员银赫组成「宇宙银鱼」，带来《蝴蝶睡姿》的舞台，让ELF们又惊又喜。
在本月（6月）22日开播的JTBC2综艺节目《RUN.WAV》中，圭贤首度成为「单独MC」。希澈特别为组合里的「忙内」应援、出演节目，还一起演唱《蝴蝶睡姿》。哥哥和弟弟「深情对唱」，歌曲结束后，希澈对圭贤说了一声「我爱你」，让圭贤忍不住笑场，随后也以「我爱你」回应哥哥。
（图片来源：艺人SNS、heira051106＠Twitter）
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