OCN校園恐怖懸疑劇《臨時制先生》公開尹鈞相、琴世祿雙人海報！
韓劇 2019年6月28日 星期五11:23 MiJimin
這題材真的讓人很好奇，「尹金勻木目」要變回「尹鈞相」啦～！！（感覺真的有瘦了不少）
OCN全新水木劇《臨時制先生》（Mr.臨時老師）公開了男女主人公的雙人海報，無表情又神祕的氛圍引發網友的好奇心。
《臨時制先生》的故事背景設置在0.1%的名們私立學校，也讓許多網友聯想到爆紅的神劇《SKY Castle》（天空之城），希望劇本能夠強大啊。
尹鈞相這次化身為一名有律師背景的合同制教師「奇武赫」，原本是勝訴率第一的超強律師，卻因遇上校園的可疑殺人案件後，陷入事業低谷，為了恢復聲譽，他化身為合同制的臨時教師進入該校任教，在挖掘事情真相的過程，親眼目睹了校內各式各樣的青少年犯罪後，決心站出來替他們發聲。
而琴世祿則飾演熱血的體育老師「河素賢」，她無條件相信並支持學生們，是千明高中裡唯一的「學生傻瓜」，她在《熱血司祭》中表現出色令觀眾印象深刻，還出演了《Running Man》私下相當可愛活潑，熱血類型的角色蠻適合她的。
看劇照感覺又會是一齣戲裡氣氛緊張，私下花絮很歡樂的電視劇啊～！
由《Frost醫生》的成勇日導演與張洪哲編劇合作，將在7月17日首播，接檔《救救我2》。
▼預告：
（圖自：官方劇照）
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