演員話題性《春夜》丁海寅奪下冠軍《WWW》張基龍首次擠進TOP.10

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《阿斯達年代記》依舊成為電視劇的話題冠軍，而《請輸入檢索詞WWW》男主張基龍首次進入前十名，恭喜～恭喜～！

韓劇《春夜》丁海寅、韓志旼在上禮拜奪下了「電視劇演員」話題性的冠、亞軍，宋仲基則回到了TOP.3，原本第三名的李政宰，相當可惜的下降到第九位。



＊ 6月第三週的「電視劇演員」話題性TOP.10：

1．丁海寅《春夜》▲２

2．韓志旼《春夜》▽１

3．宋仲基《阿斯達年代記》▲１

4．林秀晶《請輸入檢索詞WWW》▲２

5．甘宇成《風在吹》▲５

6．金荷娜《風在吹》▲５

7．申惠善《僅此一次的愛情》→持平

8．金明洙《僅此一次的愛情》▲１

9．李政宰《輔佐官》▽７

10．張基龍《請輸入檢索詞WWW》▲３

（此話題性排行榜為韓國GOODDATA調查公司無論好壞，能引發話題的關鍵詞TOP.10排行榜）

而《請輸入檢索詞WWW》張基龍則是開播以來的首次進榜，《風在吹》甘宇成與金荷娜名次大幅上升，提高了不少討論度，《僅此一次的愛情》申惠善與金明洙則在7.8位，後兩部電視劇進入關鍵性劇情，網上討論度都很不錯。



＊ 6月第三週的「電視劇」話題性TOP.10：

1．《阿斯達年代記》→持平

2．《春夜》→持平

3．《請輸入檢索詞WWW》▲１

4．《VOICE3》▲１

5．《僅此一次的愛情》▲１

6．《風在吹》▲３

7．《輔佐官》▽４

8．《救救我2》→持平

9．《深淵Abyss》▲１

10．《香水》▽３

而「電視劇」話題性中，《阿斯達年代記》依舊擁有其他劇兩倍以上的討論度，坐穩冠軍位置。

（圖自：官方劇照／黃Viu煲劇平台）

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