演員話題性《春夜》丁海寅奪下冠軍《WWW》張基龍首次擠進TOP.10
韓劇 2019年6月28日 星期五10:43 MiJimin
《阿斯達年代記》依舊成為電視劇的話題冠軍，而《請輸入檢索詞WWW》男主張基龍首次進入前十名，恭喜～恭喜～！
韓劇《春夜》丁海寅、韓志旼在上禮拜奪下了「電視劇演員」話題性的冠、亞軍，宋仲基則回到了TOP.3，原本第三名的李政宰，相當可惜的下降到第九位。
＊ 6月第三週的「電視劇演員」話題性TOP.10：
1．丁海寅《春夜》▲２
2．韓志旼《春夜》▽１
3．宋仲基《阿斯達年代記》▲１
4．林秀晶《請輸入檢索詞WWW》▲２
5．甘宇成《風在吹》▲５
6．金荷娜《風在吹》▲５
7．申惠善《僅此一次的愛情》→持平
8．金明洙《僅此一次的愛情》▲１
9．李政宰《輔佐官》▽７
10．張基龍《請輸入檢索詞WWW》▲３
（此話題性排行榜為韓國GOODDATA調查公司無論好壞，能引發話題的關鍵詞TOP.10排行榜）
而《請輸入檢索詞WWW》張基龍則是開播以來的首次進榜，《風在吹》甘宇成與金荷娜名次大幅上升，提高了不少討論度，《僅此一次的愛情》申惠善與金明洙則在7.8位，後兩部電視劇進入關鍵性劇情，網上討論度都很不錯。
＊ 6月第三週的「電視劇」話題性TOP.10：
1．《阿斯達年代記》→持平
2．《春夜》→持平
3．《請輸入檢索詞WWW》▲１
4．《VOICE3》▲１
5．《僅此一次的愛情》▲１
6．《風在吹》▲３
7．《輔佐官》▽４
8．《救救我2》→持平
9．《深淵Abyss》▲１
10．《香水》▽３
而「電視劇」話題性中，《阿斯達年代記》依舊擁有其他劇兩倍以上的討論度，坐穩冠軍位置。
（圖自：官方劇照／黃Viu煲劇平台）
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