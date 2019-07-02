手机壳里放照片&最大兴趣是陪妹妹玩！《PRODUCE X 101》中的他成为新一代宠妹狂魔：太甜了～

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女生们是不是都希望有一位帅气又懂得宠爱妹妹的哥哥呢？最近人气超火爆的《PRODUCE X 101》练习生金曜汉的妹妹就成了追星妹子们的羡慕对象，哥哥不仅长得帅，前途无量，还无敌宠爱妹妹。

最近，韩网上传出不少「对妹妹非常宠爱的金曜汉」的帖子，金曜汉的某个朋友爆料「他有两个妹妹，他把妹妹的证件照放在了手机壳里，现在哪儿能找到这种哥哥啊~~~~」而网路上曝光的金曜汉的日常照里，仔细看的话确认能够看到透明的手机壳里放著证件照，而照片的主人就是妹妹。



金曜汉在读小学的时候曾写过一首诗，写道：「我不孤独的理由，是因为妹妹们，因为妹妹们我笑得更灿烂。」从小就是个宠妹狂魔。而参加PDX101时的兴趣写著「和妹妹们玩」~~



在妹妹入学或者毕业时，哥哥也会为她们精心准备礼物。妹妹曾经在IG上表示过等自己长大赚钱了要买西装送给哥哥，让哥哥好好期待。



网路上曝光的金曜汉童年照中也经常能看到妹妹们的身影，哥哥总是搂著妹妹，从小就是暖男。



不少网友和粉丝看了帖子之后纷纷留言表示：「我也想要这样的哥哥」、「欧巴，你还缺妹妹吗，比你年纪大可以吗？」、「金曜汉，我可以~~」

「图：theqoo」

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