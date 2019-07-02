嚮往 Big Hit Entertainment 嗎？專屬少年的嘻哈比賽開放報名！
KPOP 2019年7月2日 星期二08:47 施乃琪
防彈少年團出道初期的嘻哈路線至今仍讓人記憶猶新，公司 Big Hit Entertainment 將舉行的嘻哈比賽自然也值得一試！
Big Hit Entertainment 將舉嘻哈比賽《Hit It 7》，對象鎖定於 2001 年後出生的男性，也就是目前 18 歲以下的青少年。
無論國籍為何，即日起至 19 日間都能上 Big Hit Audition 的官方網站報名參加預賽，會於 20 日現場報名參加線下的預賽。報名類別分為饒舌或歌唱（可重複報名），最後將從預賽勝出的前七名中選出最終優勝者，並頒發 500 萬韓元的獎金。
《Hit It 7》正式比賽邀來 Big Hit 旗下製作人 Pdogg、饒舌歌手 Nucksal、Deepflow、millic 擔任評審，有志成為嘻哈歌手的話別錯過這個機會！
（照片與影片來源：Big Hit Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論