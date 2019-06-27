宋慧喬發佈離婚聲明：「無法克服性格差異」
明星 2019年6月27日 星期四10:05 Sani
在宋仲基宣佈提出離婚調解之後，宋慧喬也通過所屬社發佈了聲明，進一步確定婚姻破裂的事實。
「我們還能相信愛情嗎？ 」宋仲基親口證實與宋慧喬進行離婚調解中！
宋慧喬今日通過所屬社United Artists Agency發佈聲明，全文如下：
「大家好，這裡是宋慧喬所屬社UAA Korea。
首先，很遺憾告訴大家這個不好的消息。
現在宋慧喬和丈夫在經過慎重考慮後，開始進行離婚程式。
原因是性格差異，兩人無法克服互相之間的不同，不得已做了這一決定。
其他的具體內容是兩位演員的私生活，請原諒無可奉告。
同時懇請不要進行過多刺激性報導和推測性留言。
抱歉讓大家擔心了。 以後會努力以更好的姿態和大家見面。
謝謝大家。 」
宋慧喬和宋仲基2016年在KBS 2TV電視劇《太陽的後裔》中擔任主角，互生好感發展為戀人，2017年10月舉辦婚禮，不料婚姻只維持了1年8個月就畫上句點。
（圖源：Blossom Ent.，宋慧喬IG）
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