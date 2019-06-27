宋慧喬發佈離婚聲明：「無法克服性格差異」

宋慧喬發佈離婚聲明：「無法克服性格差異」

明星   2019年6月27日   星期四10:05   Sani   19

在宋仲基宣佈提出離婚調解之後，宋慧喬也通過所屬社發佈了聲明，進一步確定婚姻破裂的事實。

「我們還能相信愛情嗎？ 」宋仲基親口證實與宋慧喬進行離婚調解中！

宋慧喬今日通過所屬社United Artists Agency發佈聲明，全文如下：

「大家好，這裡是宋慧喬所屬社UAA Korea。

首先，很遺憾告訴大家這個不好的消息。

現在宋慧喬和丈夫在經過慎重考慮後，開始進行離婚程式。

原因是性格差異，兩人無法克服互相之間的不同，不得已做了這一決定。

其他的具體內容是兩位演員的私生活，請原諒無可奉告。

同時懇請不要進行過多刺激性報導和推測性留言。

抱歉讓大家擔心了。 以後會努力以更好的姿態和大家見面。

謝謝大家。 」

宋慧喬和宋仲基2016年在KBS 2TV電視劇《太陽的後裔》中擔任主角，互生好感發展為戀人，2017年10月舉辦婚禮，不料婚姻只維持了1年8個月就畫上句點。

（圖源：Blossom Ent.，宋慧喬IG）

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留言/評論
  • Mtzying Cky
    Matthew Wong
    33分前
  • Ambie MeiMei Lee
    Crystal Ho 性格差異哩d 藉口黎既姐
    14分前
  • 楊樂多
    開始跟結束都好意外
    54分前
  • 黃沛緹
    為什麼婚前沒發現個性不合？婚後才發現？愛情使人盲目，婚姻讓人重見光明嗎？🤣🤣🤣🤣🤣
    20分前
  • Nicole Wang
    婚姻經營不容易！ 相愛容易相處難。
    1小時前
→更多留言...(14)
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