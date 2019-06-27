宋慧乔发布离婚声明：「无法克服性格差异」

宋慧乔发布离婚声明：「无法克服性格差异」

明星   2019年6月27日   星期四10:05   Sani   22

在宋仲基宣布提出离婚调解之后，宋慧乔也通过所属社发布了声明，进一步确定婚姻破裂的事实。

「我们还能相信爱情吗？ 」宋仲基亲口证实与宋慧乔进行离婚调解中！

宋慧乔今日通过所属社United Artists Agency发布声明，全文如下：

「大家好，这里是宋慧乔所属社UAA Korea。

首先，很遗憾告诉大家这个不好的消息。

现在宋慧乔和丈夫在经过慎重考虑后，开始进行离婚程式。

原因是性格差异，两人无法克服互相之间的不同，不得已做了这一决定。

其他的具体内容是两位演员的私生活，请原谅无可奉告。

同时恳请不要进行过多刺激性报导和推测性留言。

抱歉让大家担心了。 以后会努力以更好的姿态和大家见面。

谢谢大家。 」

宋慧乔和宋仲基2016年在KBS 2TV电视剧《太阳的后裔》中担任主角，互生好感发展为恋人，2017年10月举办婚礼，不料婚姻只维持了1年8个月就画上句点。

（图源：Blossom Ent.，宋慧乔IG）

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留言/评论
  • Jia-Jhen Lee
    鄭薇婷
    13分前
  • Mtzying Cky
    Matthew Wong
    43分前
  • 楊樂多
    開始跟結束都好意外
    1小时前
  • 黃沛緹
    為什麼婚前沒發現個性不合？婚後才發現？愛情使人盲目，婚姻讓人重見光明嗎？🤣🤣🤣🤣🤣
    30分前
  • Nicole Wang
    婚姻經營不容易！ 相愛容易相處難。
    1小时前
→更多留言...(17)
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