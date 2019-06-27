宋慧乔发布离婚声明：「无法克服性格差异」
明星 2019年6月27日 星期四10:05 Sani
在宋仲基宣布提出离婚调解之后，宋慧乔也通过所属社发布了声明，进一步确定婚姻破裂的事实。
「我们还能相信爱情吗？ 」宋仲基亲口证实与宋慧乔进行离婚调解中！
宋慧乔今日通过所属社United Artists Agency发布声明，全文如下：
「大家好，这里是宋慧乔所属社UAA Korea。
首先，很遗憾告诉大家这个不好的消息。
现在宋慧乔和丈夫在经过慎重考虑后，开始进行离婚程式。
原因是性格差异，两人无法克服互相之间的不同，不得已做了这一决定。
其他的具体内容是两位演员的私生活，请原谅无可奉告。
同时恳请不要进行过多刺激性报导和推测性留言。
抱歉让大家担心了。 以后会努力以更好的姿态和大家见面。
谢谢大家。 」
宋慧乔和宋仲基2016年在KBS 2TV电视剧《太阳的后裔》中担任主角，互生好感发展为恋人，2017年10月举办婚礼，不料婚姻只维持了1年8个月就画上句点。
（图源：Blossom Ent.，宋慧乔IG）
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