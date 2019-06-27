新劇《Justice》勝訴率超高的帥氣律師「崔振赫」遇上絕美正義檢查官「NaNa」
韓劇 2019年6月27日 星期四10:30 MiJimin
【多圖＋最新預告】官方公開崔振赫、NaNa、孫賢周等人物劇照，又一部西裝控必追的韓劇登場！
KBS全新水木劇《Justice》（每週三、四播出）公開了主演崔振赫、NaNa、孫賢周等人的人物劇照，每一位都有西裝的正式造型。
《Justice》改編自2017年深受網友們喜愛的同名網路小說，講述因為不當的權力、金錢而失去家人的律師，和燃燒著復仇之火、像惡魔一樣的男人交易後所展開的故事。
▼崔振赫飾演業界勝訴率最高的律師「李泰京」，負責高層的事件，訴訟都能打到無罪釋放或至少緩期執行的結果，有著銳利邏輯、出眾外貌；孫賢周飾演建設公司的會長「宋宇龍」，是一個以金錢為武器、以人類欲望作惡的男人。
▼最新預告，想為弟弟復仇的李泰京，結識了惡魔一般的男人宋宇龍：
▼Nana飾演檢察官「徐妍兒」，跟隨著父親（檢察總長）的腳步成為一名正義檢察官，無論對方身分高低都勇於將其定罪，被稱為”炸彈”一般的存在，喜歡著李泰京。
此劇由《仲夏夜之夢》趙雄導演與《無理的前進》、《學校2017》的鄭燦美編劇合作，將在7月17日首播，接檔《僅此一次的愛情》。
（圖自：官方劇照）
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