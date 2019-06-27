「我們還能相信愛情嗎？」宋仲基親口證實與宋慧喬進行離婚調解中！
明星 2019年6月27日 星期四08:35 Rui
今日最勁爆的消息莫過於無數民眾心目中的完美CP宋慧喬和宋仲基竟然傳出了正在進行離婚調解的傳聞。
據韓媒6月27日報導，宋仲基通過法律代理人朴宰賢表示：「首先向喜愛我和珍惜我的眾人傳達一個不好的消息，我感到很抱歉。 雙方都希望圓滿地結束離婚程式，而不是互相指責對方。 」
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他補充說道：「對於私生活方面的故事，很難一一講出來，希望大家諒解，以後我將擺脫現在的傷痛，作為演員，盡最大的努力，以好的作品回饋給大家。 」
此前雙宋CP就多次爆出婚姻亮紅燈的消息，宋慧喬刪除了很多與宋仲基相關的照片，被拍到的各類街拍照中也未佩戴婚戒，因此被很多人質疑兩個人婚姻不順。 當時的他們一直保持沉默，原以為是謠言，沒想到卻聽到了宋仲基的親口證實，讓不少粉絲們心碎。
「圖：NATE」
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宋慧喬發佈離婚聲明：「無法克服性格差異」
https://www.koreastardaily.com/tc/news/117911
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爱情本来就是脆弱的,婚姻也只是一张证书。活得开心才是最重要的，只是大众遇到这样的事立马变幼稚园....
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如果真是如報導所言：是跟小三（之前傳的喬妹閨蜜造型師）同居，那麼我就不為仲基難過了！
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