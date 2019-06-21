EXO燦烈向警方舉報試圖擅自闖入工作室的私生飯！SM：「藝人承受的痛苦非常嚴重，希望大家能夠克制！」
明星 2019年6月21日 星期五12:22 Yuan
今日，有媒體報導：「燦烈在4月初向警方舉報了試圖擅自闖入工作室的私生飯。」工作室的一名女性拍攝了私生飯的行動，並將此傳給燦烈，之後燦烈向警方報案。
據悉，這兩名中國私生飯總是在機場騷擾燦烈，以前也有幾次找到燦烈的家。警方已以侵入住宅及違反《出入境管理法》的罪名，對這兩名中國私生飯立案調查。
報導公開後，大眾對這名在燦烈工作室的女性引發了好奇，所屬社SM娛樂方面也表示：「EXO燦烈和MQ一起使用的工作室持續受到私生飯的侵害，因此發生了報警的事情，工作室那位是一起製作音樂而聚集的crew成員之一，當時也還有其他音樂家在。因過度侵犯私生活的行為，藝人承受的痛苦和損失非常嚴重，希望大家能夠克制。」
有不少偶像，都飽受私生飯干擾所苦，私生飯入侵了藝人私生活，偷偷進入宿舍、住宅、用不明來電打電話給藝人、跟機等等，只能說大家追星真的要理智，私生飯真的不是飯啊！
另外，在6月初就曾預告EXO燦烈＆世勳確定組成小分隊，預計在7月發行新專輯。而EXO也將在7月19～21日、26～28日在KSPO DOME（前體操競技場）舉行第五次單獨演唱會《EXO PLANET #5 - EXplOration》。
（圖：SM、W Korea、TVDaily）
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