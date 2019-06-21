EXO灿烈向警方举报试图擅自闯入工作室的私生饭！SM：「艺人承受的痛苦非常严重，希望大家能够克制！」
明星 2019年6月21日 星期五12:22 Yuan
今日，有媒体报导：「灿烈在4月初向警方举报了试图擅自闯入工作室的私生饭。」工作室的一名女性拍摄了私生饭的行动，并将此传给灿烈，之后灿烈向警方报案。
据悉，这两名中国私生饭总是在机场骚扰灿烈，以前也有几次找到灿烈的家。警方已以侵入住宅及违反《出入境管理法》的罪名，对这两名中国私生饭立案调查。
报导公开后，大众对这名在灿烈工作室的女性引发了好奇，所属社SM娱乐方面也表示：「EXO灿烈和MQ一起使用的工作室持续受到私生饭的侵害，因此发生了报警的事情，工作室那位是一起制作音乐而聚集的crew成员之一，当时也还有其他音乐家在。因过度侵犯私生活的行为，艺人承受的痛苦和损失非常严重，希望大家能够克制。」
有不少偶像，都饱受私生饭干扰所苦，私生饭入侵了艺人私生活，偷偷进入宿舍、住宅、用不明来电打电话给艺人、跟机等等，只能说大家追星真的要理智，私生饭真的不是饭啊！
另外，在6月初就曾预告EXO灿烈＆世勋确定组成小分队，预计在7月发行新专辑。而EXO也将在7月19～21日、26～28日在KSPO DOME（前体操竞技场）举行第五次单独演唱会《EXO PLANET #5 - EXplOration》。
（图：SM、W Korea、TVDaily）
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