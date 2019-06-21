七月新劇《LEVEL UP》公開成勛、韓寶凜等五位主演的官方海報！
韓劇 2019年6月21日 星期五12:12 MiJimin
這部愛情喜劇中，還有兩位偶像出身的男演員～！大家期待這一部劇嗎？
Dramax/MBN全新水木劇《LEVEL UP》（每週三、四播出）公開了兩張 5 位主演的官方團體海報，每一位都用不同表情，來展現自己的人物特色。
▼早先公開過的男女主角雙人海報，描述救活率100%的企業結構調整專家「安丹特」（成勛 飾）和電玩宅「沈妍華」（韓寶凜 飾），一起拯救生意跌落谷底的遊戲公司，為推出新作品而奮戰的浪漫愛情喜劇。
▼ 5 位主演一字排開，依序是車善玗（B1A4的Baro）、韓寶凜、成勛、安信源（g.o.d 的Danny Ahn）、姜星，以黃白辦公室為背景，帶出熱情、明亮、充滿希望的氛圍。
▼成勛和Danny Ahn是高富帥企業家兼好友！兩人的西裝造型真的蠻帥氣的。
▼主演人物形象劇照：
▼預告：
新劇《LEVEL UP》將在7月10日首播。
（圖自：官方劇照）
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