朴敘俊、安聖基、禹棹煥主演《驅魔使者》將於下月（7月）在韓上映！公開劇照、預告影片
電影 2019年6月21日 星期五08:15 JiaJia
看到朴敘俊和禹棹煥的組合，期待感飆升！而朴敘俊的「至親」崔宇植也有特別出演，已經出現在預告影片中啦～ #驅魔使者
《菜鳥警校生》（又譯：《青年警察》）金周煥導演執導新作《驅魔使者》，描述失去父親傷痛的格鬥冠軍，遇到驅魔司祭安神父後，與擾亂世界的惡勢力對抗的故事，預計下月（7月）在韓上映。
朴敘俊飾演「龍厚」，他將在電影中變身為對抗邪惡勢力的格鬥冠軍，是一個外表堅強、內心深處有著傷痛的人物。
安聖基飾演「安神父」，是一位驅魔司祭。
禹棹煥飾演黑色主教「知信」，為片中反派，為了自己的目標而不惜利用他人。
朴敘俊這次在電影《驅魔使者》飾演「格鬥冠軍」，讓人不禁聯想到他曾主演的電視劇《三流之路》。但兩部作品的風格迥然不同，他也將以更加成熟的演技詮釋「龍厚」這個角色，展現不同於之前明朗、愉快的面貌。
（圖片、影片來源：樂天影業）
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