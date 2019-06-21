雖人不在江湖，江湖卻一直有她的傳說！李孝利8年前當宴客的造型再次引起討論～

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結婚後就處於半隱退狀態的李孝利，除了2年前的綜藝《孝利家民宿》之外幾乎沒有什麼作品，而她雖然人不在江湖，江湖卻一直有她的傳說。

李孝利不但是歌壇諸多女歌手的偶像，在時尚界也頗具地位，哪怕是幾年前的裝扮拿到今天來看也是氣場十足，時尚感不減。 最近韓國知名造型師申宇植做客廣播節目《早上好FM》「今天穿什麼」環節，有位觀眾就提問：「週末要去參加婚禮，大家都穿得差不多，我不想穿得太奢華但卻想穿得出眾。 」

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申宇植回答道：「不知道從何時起賓客Look成了熱門話題，大家參加朋友的婚禮時對穿衣打扮都很注重，如果穿得太華麗就會被誤會是來搶風頭的，我推薦幾年前曾引爆熱議：李孝利宴客的造型。 當時李孝利以襯衫搭配直筒褲，即使過了這麼多年也依舊很有存在感。 」



申宇植提到的李孝利宴客的造型，是2011年李孝利參加演員李天熙、全慧珍婚禮時的裝扮，襯衣+褲裝的穿搭既幹練又端莊。



「圖：TD、1ST LOOK」

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