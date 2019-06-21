BTS防彈少年團遭澳洲電視台惡意攻擊！全球ARMY們都怒了「對方回應：節目效果而已」
明星 2019年6月21日 星期五08:30 Rui
人氣組合防彈少年團BTS遭到澳洲電視台Channel9《20 to One》節目惡意攻擊以及種族歧視，引爆全球ARMY的不滿。
節目中，男主持人先是表示自己從沒有聽過防彈少年團的名字，嘲諷若是北韓領導人金正恩喜歡男團的話，韓國就不會有戰爭危險了。 接著又說當他聽說韓國有大事件發生時還以為是韓國被炸，後來才知道所指的是偶像團防彈少年團，在他看來防彈少年團的話題性遠不如韓國被炸。 主持人還稱防彈少年團能在美國Billboard音樂榜奪冠，隊內卻只有一個人精通英語讓人不可思議。 當說到防彈少年團的聯合國演講時，主持人又揶揄演講主題可能是髮膠。 主持人自爆自己當年曾在Twitter上詢問防彈少年團成員中有沒有同性戀而遭到了防彈少年團粉絲們的攻擊，但他至今還是認為七人男子組合中肯定至少有一個人是同性戀。
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這期《20 to One》節目播出後立刻在全球防彈少年團粉絲中引發巨大爭議，ARMY們通過社交網站發文要求節目組與主持人公開道歉。事件發酵後，Channel9出面道歉，稱相關節目並未違反任何播放規定，主持人的言論只是為了強調防彈少年團的人氣，用幽默的言論詮釋而已。
「圖：新聞截圖」
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留言/評論
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大家可以澳洲廣電告投訴，主持人不該為節目效果而報導不實，理應嚴懲，歧視，沒有根據的報導。
https://www.acma.gov.au/Citizen/Complaints/TV-and-Radio-complaints/Broadcast-complaints/make-a-broadcasting-complaint
21分前
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歌曲好不好聽因人而異喜好不同， 主持人很不尊重在UN演講的意題卻用頭髮開玩笑作文章也難怪這主持人沒有資格去UN演講！ 至於是否同志 這根本不重要！ 人品才重要！
2小時前
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這種公眾媒體竟然作出這樣的發言，很不恰當🤔
2小時前