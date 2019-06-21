朴叙俊、安圣基、禹棹焕主演《驱魔使者》将於下月（7月）在韩上映！公开剧照、预告影片
电影 2019年6月21日 星期五08:15 JiaJia
看到朴叙俊和禹棹焕的组合，期待感飙升！而朴叙俊的「至亲」崔宇植也有特别出演，已经出现在预告影片中啦～ #驱魔使者
《菜鸟警校生》（又译：《青年警察》）金周焕导演执导新作《驱魔使者》，描述失去父亲伤痛的格斗冠军，遇到驱魔司祭安神父后，与扰乱世界的恶势力对抗的故事，预计下月（7月）在韩上映。
朴叙俊饰演「龙厚」，他将在电影中变身为对抗邪恶势力的格斗冠军，是一个外表坚强、内心深处有著伤痛的人物。
安圣基饰演「安神父」，是一位驱魔司祭。
禹棹焕饰演黑色主教「知信」，为片中反派，为了自己的目标而不惜利用他人。
朴叙俊这次在电影《驱魔使者》饰演「格斗冠军」，让人不禁联想到他曾主演的电视剧《三流之路》。但两部作品的风格迥然不同，他也将以更加成熟的演技诠释「龙厚」这个角色，展现不同於之前明朗、愉快的面貌。
（图片、影片来源：乐天影业）
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