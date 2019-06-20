全昭彌終於買到最愛美食高興到飛起！外表少女內心酷帥的她許下的冠軍公約超驚悚XD
明星 2019年6月20日 星期四10:00 Rui
剛剛SOLO出道的全昭彌最近迷戀上了新美食，為了找它找遍了各大便利店。
韓網上流傳出粉絲在便利店目擊到全昭彌買東西的照片。 此前某網民自稱是便利店的工讀生發帖表示：「今天幫人代班在便利店打工，全昭彌來我們店了。 因為太緊張沒辦法裝作認識她，她在找奶油烏烏冬麵，沒有找到很傷心。 如果有人知道哪裡有賣，請告訴昭彌。 」
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這個帖子發出不到1個月，又有網民拍到了全昭彌終於買到了最愛的奶油烏冬麵，照片中的全昭彌緊緊摟著3盒麵，開心的手足舞蹈，張大嘴巴，隔著螢幕都能感受到她的激動。 新帖公開後又引發了一番熱議，不少人感歎全昭彌可愛的同時又紛紛好奇奶油烏冬麵的味道。
全昭彌作為國民選秀節目《Produce101》第一季的冠軍，沉寂了3年才SOLO出道，最近正在積極宣傳新曲《Birthday》，亮相各大音樂節目。 每一位歌手都有著想要奪得音樂節目冠軍的夢想，全昭彌也不例外。 此前就被問到了冠軍公約。 沒想到年紀不大的全昭彌想法卻很勁爆，竟然表示想要公開自己的臍帶，直到主持人大呼太誇張，她才改口稱可以公開從未曝光過的1周歲照片和幼兒照片。
「圖：全昭彌IG、NATE」
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