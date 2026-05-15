《21世紀大君夫人》IU 不顧一切火海救夫！邊佑錫受困昏迷命懸一線

由 IU（李知恩） 與 邊佑錫 主演的宮廷虐戀劇《21世紀大君夫人》本週迎來終章！隨著劇情進入白熱化，上集結尾理安大君（邊佑錫 飾）受困火場的揪心一幕，直接拉動最高收視飆升至 15.4%。 在今晚播出的第 11 集中，熙周（IU 飾）為了拯救丈夫，不顧一切衝進火海之中。

劇中，熙周與理安大君歷經重重磨難後感情日益深厚，正當兩人穩步推進繼承王位的計劃時，國務總理閔鄭祐（魯尚炫 飾）與外戚勢力則表現出強烈的反對意見。 上集結尾，理安大君應閔總理的見面要求進入便殿，卻遭遇突如其來的神祕大火，王宮瞬間變煉獄，緊張氛圍讓觀眾窒息。



今晚劇集中，熙周無視噴湧的火舌與高溫，毅然衝進崩塌中的便殿，在濃煙中瘋狂搜救丈夫的模樣令人心碎。 找到理安大君後，她將耳朵貼在對方身上確認心跳，頓時鬆了一口氣，可接下來卻無力將他帶出去，只能悲戚地大喊：「來救人啊？ 沒人在嗎？」





理安大君在濃煙中倒下的慘狀讓劇迷心驚膽顫，所幸大君的親信崔賢（劉秀彬 飾）與熙周的精明秘書都惠貞（李妍 飾）也將及時趕到，齊心協力展開救援。 雖然預告暗示理安大君逃過一劫，但由於王室過去接連發生王后車禍、先王暴斃等疑案，這場事故的背後真相仍然令人十分關註。

《21世紀大君夫人》第 11 集將於今日（15 日）晚上 9 點 50 分播出，海外由Disney+獨家同步更新。



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