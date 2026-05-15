《我的王室死對頭》第3集先公開＆劇照曝光！林知衍 × 許楠儁互動升溫，「瘋批財閥」請她吃肉還親手烤肉XD

由林知衍（林智妍）、許楠儁主演的《我的王室死對頭》不只收視表現亮眼，在 Netflix 上的成績也相當驚人，讓不少觀眾越追越上癮，也更加期待後續劇情發展。

先前劇情中，申瑞霜（林知衍 飾）因被朝鮮惡女「姜團心」靈魂附身，憑藉「禧嬪附身迷因」一夕爆紅，瞬間成為話題中心。而第2集結尾，車世界（許楠儁 飾）更直接對她說出：「我需要你！」沒想到下一秒，隨著崔門道（張勝祖 飾）突然現身，申瑞霜也立刻對車世界表示：「我需要你…暫時當一下我的擋箭牌。」兩人一來一往的對話瞬間讓氣氛變得超微妙，也讓觀眾更加好奇，申瑞霜究竟會不會真的接受車世界的提議。



第3集搶先公開的影片中，車世界看到申瑞霜正在吃甜點，忍不住問她：「你打算一直把那種東西當飯吃嗎？就那麼缺錢嗎？」而申瑞霜似乎怕回答「不是」就會被討回去，立刻超誠實表示自己真的很缺錢，甚至連飯錢都快沒有了 XD



之後申瑞霜聞到烤肉店香味時，還默默對車世界投出超期待眼神，結果下一秒兩人竟然真的一起跑去吃烤肉！甚至還是車世界親自幫她烤肉。當申瑞霜一句「要烤焦了，快翻面」說出口後，車世界也立刻拿起夾子翻面，明明一臉不耐煩，結果還是乖乖照做。



而公開的劇照中，申瑞霜看著烤盤上的肉露出超滿足笑容，車世界則幾乎全程移不開視線，眼神裡滿滿都是在意。兩人之間那種若有似無的曖昧氛圍，也讓人開始好奇這段關係是否真的會慢慢超越單純的利益合作，讓人更加期待本週播出。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞