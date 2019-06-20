曹政奭帶潤娥《極限逃生》! 究竟是災難片還是搞笑片?
電影 2019年6月20日 星期四10:30 Erin
生活好難，逃命更難！《雞不可失》《辣手警探》《軍艦島》團隊斥資100韓元打造的全新災難動作喜劇片《極限逃生》，由曹政奭、林潤娥、高斗心、朴仁煥等實力派演員參演，於去年8月如火如荼地進行拍攝，今夏終於要帶觀眾們一起體驗驚心動魄的爆笑逃難記。
《極限逃生》故事敘述無業青年永南（曹政奭 飾），在母親70大壽的壽宴中，和大學社團的學妹意珠（林潤娥 飾）重逢，沒想到當天首爾某處的毒氣瓦斯卻外洩，籠罩整個都市。身陷危機的永南與意珠，決心帶領身邊的人逃出首爾尋求活路，是部相當新穎的災難動作電影。
稍早片商於Facebook專頁上傳一張，由曹政奭、林潤娥兩人親自用身體擺出的「EXIT」（韓國原片名）字樣的圖片，並以文字附註「猜猜看這部電影的片名是？」隨即引起網友的關注，紛紛留言表示「曹政奭擺的『X』是神之角度啊！」「光看照片就知道曹政奭和林潤娥的喜劇災難片值得期待」「第一次看到這種宣傳方式，太好笑了」
首支預告以「不是只有地震或海嘯是災害，我們現在的狀況本身就是個災難」引起觀眾強烈共鳴的台詞破題，曹政奭所飾演的「現代魯蛇」角色，可說是現實社會中不少人都經歷過的狀況。而預告片後半曹政奭、林潤娥奮不顧身的動作戲演技，更能感受到身處險境的緊張氣息，令人相當期待。災難逃生大作《極限逃生》將於8月30日在台上映，敬請期待。
照片/影片: 車庫娛樂, CJ臉書
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