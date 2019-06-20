TWICE娜璉&定延CP俄羅斯套娃般的手幅：這已經是4.0版了XD
明星 2019年6月20日 星期四09:30 Rui
ONCE們肯定知道「娜定雙璉(延)」這對TWICE的CP吧。就是從小就一起當練習生，還一起出道的娜璉和定延。由於兩人的名字裡都有個「연(YEON)」字，雖然漢字不同，但韓語發言卻是一樣的，所以粉絲們親切地稱她們為「娜定雙璉 (延)」。
最近「娜定雙璉(延)」就成了愛豆手幅中的「俄羅斯套娃」，究竟是怎麼回事呢？ 大家都知道俄羅斯套娃嗎？大娃娃肚子裡套著小娃娃，小娃娃肚子裡套著小小娃娃，特徵就是娃娃肚子裡不斷出現娃娃。
2017年泰國演唱會上，當地的粉絲們製作了「娜定雙璉（延）」手幅，特意用了她們的兒時照片，而娜璉和定延非常識趣地重現手幅中的兒時照片表情！這也是「娜定雙璉（延）」手幅的開始~
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接下來是「娜定雙璉（延）」手幅2.0版，依舊是在泰國演唱會上，新手幅上的照片其實就是她們在17年泰國演唱會拿著「娜定雙璉（延）」手幅的照片~（讀起來都很拗口呢~）娜璉和定延依舊淡定地重現了當時的表情。
你以為這就結束了？ 沒想到又來了3.0版手幅。 曼谷演唱會上，「娜定雙璉（延）」手幅再一次升級，新手幅上的照片是前一次兩人拿著再前一次手幅的認證照（越來越拗口了~）。 表情嘛，ONCE們都懂的，哈哈哈哈~
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這如俄羅斯套娃般神秘又新奇的手幅，小編已經開始期待4.0版了，究竟能看到手幅裡有多少個娜璉和定延呢？據說這是最新版本，不久之後就能看到兩人的認證照了吧~
一眼理清「娜定雙璉(延)」手幅的發展史~~
「圖：PANN」
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