25年經典再現！全智賢再演《我的野蠻女友》經典台詞「牽牛啊～」，網友狂呼：車太鉉快出來

真的是時代的眼淚！距離《我的野蠻女友》上映已經過了25年，全智賢最近居然再度說出當年那經典台詞，讓現場所有人瞬間沸騰。

就在12日，電影公司「SHOWBOX」的YouTube頻道公開了新片《屍速禁區》（《屍殺禁區》、《群體》）的宣傳花絮，主演群全智賢、具教煥、池昌旭、金新祿、申鉉彬一起現身，不僅介紹電影還玩起問答，默契好到不行。 但真正讓全場嗨翻的，是預告片最後釋出的「下集預告」——全智賢直接上演2026年版本的《我的野蠻女友》經典橋段！

只見她雙手圍在嘴邊，對著山頂大喊：「牽牛啊~看來我也是無可奈何的女人啊！」這一聲喊出來，在場的具教煥和池昌旭立刻激動接話：「喔~牽牛啊~」表情超有戲，申鉉彬和金信祿也忍不住露出懷念的笑容，氣氛瞬間沸騰。



견우야 나도 어쩔수 없는 여자인가봐~ pic.twitter.com/K3fRLHKyLZ — 정보상 (@wangnyamm) July 7, 2024

2001年上映的《我的野蠻女友》當年在全亞洲掀起現象級熱潮，不只讓全智賢和車太鉉躍升為頂級韓流明星，片中女主角在山頂含淚喊出「牽牛啊，看來我也是無可奈何的女人啊」的畫面，更是成為韓國影史不朽的經典。 時隔25年，全智賢親自重現，根本就是送給老粉絲的最大驚喜，引得網友們狂呼：「車太鉉在哪裡？」（他在《我的野蠻女友》中扮演「牽牛」）



至於全智賢的全新作品，就是由《屍速列車》名導延尚昊執導的喪屍災難片《屍速禁區》。 劇情描述一棟因不明感染事件被封鎖的大樓裡，感染者不斷進化，倖存者們為了活下去展開一場浴血奮戰。

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