全昭弥终於买到最爱美食高兴到飞起！外表少女内心酷帅的她许下的冠军公约超惊悚XD

刚刚SOLO出道的全昭弥最近迷恋上了新美食，为了找它找遍了各大便利店。
韩网上流传出粉丝在便利店目击到全昭弥买东西的照片。 此前某网民自称是便利店的工读生发帖表示：「今天帮人代班在便利店打工，全昭弥来我们店了。 因为太紧张没办法装作认识她，她在找奶油乌乌冬面，没有找到很伤心。 如果有人知道哪里有卖，请告诉昭弥。 」
这个帖子发出不到1个月，又有网民拍到了全昭弥终於买到了最爱的奶油乌冬面，照片中的全昭弥紧紧搂著3盒面，开心的手足舞蹈，张大嘴巴，隔著萤幕都能感受到她的激动。 新帖公开后又引发了一番热议，不少人感叹全昭弥可爱的同时又纷纷好奇奶油乌冬面的味道。
全昭弥作为国民选秀节目《Produce101》第一季的冠军，沉寂了3年才SOLO出道，最近正在积极宣传新曲《Birthday》，亮相各大音乐节目。 每一位歌手都有著想要夺得音乐节目冠军的梦想，全昭弥也不例外。 此前就被问到了冠军公约。 没想到年纪不大的全昭弥想法却很劲爆，竟然表示想要公开自己的脐带，直到主持人大呼太夸张，她才改口称可以公开从未曝光过的1周岁照片和幼儿照片。
「图：全昭弥IG、NATE」
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