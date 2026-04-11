TWICE 健康再亮紅燈！「巡演排滿」Momo牙痛沒空回韓就醫，被迫在美拔掉真牙

女團 TWICE 在成員多賢、彩瑛相繼因病傷中斷活動後，仍在北美巡演中的 Momo 透露自己因行程緊湊無法及時治療，最終被迫「拔掉真牙」，引發粉絲強烈抗議憂慮與。

Momo「沒時間回韓治療」在美忍痛拔牙

Momo 近期透過粉絲通訊平台 Bubble 透露了令人震驚的事實。 在芝加哥演出期間，她因牙齒疼痛到整晚無法入睡，隔天清晨緊急前往當地診所。 醫生判斷原本做過神經治療的部位惡化，若要治療需返回韓國，但後續還有超過一週的北美巡演，且回國後也沒有治療空檔。

Momo透露，這顆牙原本不到要拔掉的程度，但因為沒有時間治療，且無法靠止痛藥保持演出品質，在診所考慮良久後最終決定拔除，並計劃等歐洲巡演結束後再植牙。 她抱歉地寫道，現在剛拔完牙左臉腫得很厲害，希望大家多多見諒，超敬業態度讓人既佩服又鼻酸。



多賢骨折、彩瑛腰傷 成員輪流「倒下」

事實上，TWICE 自去年 7 月開啟第六次世巡《THIS IS FOR》後，成員健康早已透支。 多賢在今年2月診斷出腳踝骨折，彩瑛於3月底因腰部疼痛需緊急就醫，目前缺席北美巡演。 定延、Mina也曾因發燒等健康因素缺席部份場次。





TWICE 自去年 7 月開始舉辦第六次世界巡迴演唱會 ，從韓國起跑，陸續前往亞洲、大洋洲、歐洲、北美洲等多個城市演出。 北美巡演結束後，4月底要無縫接軌前往日本及葡萄牙、西班牙、法國等歐洲 7 國開唱，每個月的演出次數多達10次上下，高強度的體力消耗於長途飛行被公認為「健康崩潰」的主因。



看到消息的網友紛紛對 TWICE 的健康表示深切擔憂：「太可憐了」、「應該送她回韓治療才對」、「還那麼年輕，怎麼可以輕易拔掉好端端的牙齒？」、「JYP為了建造新大樓，真的把旗下藝人當成賺錢機器在榨乾」。

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