TWICE娜琏&定延CP俄罗斯套娃般的手幅：这已经是4.0版了XD

TWICE娜琏&定延CP俄罗斯套娃般的手幅：这已经是4.0版了XD

明星   2019年6月20日   星期四09:30   Rui   1

ONCE们肯定知道「娜定双琏(延)」这对TWICE的CP吧。就是从小就一起当练习生，还一起出道的娜琏和定延。由於两人的名字里都有个「연(YEON)」字，虽然汉字不同，但韩语发言却是一样的，所以粉丝们亲切地称她们为「娜定双琏 (延)」。

最近「娜定双琏(延)」就成了爱豆手幅中的「俄罗斯套娃」，究竟是怎么回事呢？ 大家都知道俄罗斯套娃吗？大娃娃肚子里套著小娃娃，小娃娃肚子里套著小小娃娃，特徵就是娃娃肚子里不断出现娃娃。

2017年泰国演唱会上，当地的粉丝们制作了「娜定双琏（延）」手幅，特意用了她们的儿时照片，而娜琏和定延非常识趣地重现手幅中的儿时照片表情！这也是「娜定双琏（延）」手幅的开始~

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接下来是「娜定双琏（延）」手幅2.0版，依旧是在泰国演唱会上，新手幅上的照片其实就是她们在17年泰国演唱会拿著「娜定双琏（延）」手幅的照片~（读起来都很拗口呢~）娜琏和定延依旧淡定地重现了当时的表情。

你以为这就结束了？ 没想到又来了3.0版手幅。 曼谷演唱会上，「娜定双琏（延）」手幅再一次升级，新手幅上的照片是前一次两人拿著再前一次手幅的认证照（越来越拗口了~）。 表情嘛，ONCE们都懂的，哈哈哈哈~

via GIPHY

这如俄罗斯套娃般神秘又新奇的手幅，小编已经开始期待4.0版了，究竟能看到手幅里有多少个娜琏和定延呢？据说这是最新版本，不久之后就能看到两人的认证照了吧~

一眼理清「娜定双琏(延)」手幅的发展史~~

「图：PANN」

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