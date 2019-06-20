《極惡對決》500觀眾擠爆西門町 看馬東石變身馬可愛

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韓國影史最爽快動作電影《極惡對決》由地表最強悍大叔馬東石領銜主演，攜手韓國實力派演員金武烈及金成圭演出，在韓國上映以來口碑好評不斷，創下近8億台幣票房佳績，馬東石也與導演李元太來台宣傳，19日傍晚出席在西門町的首映舞台見面會，吸引數百位粉絲擠爆西門町。





導演以及馬東石兩人盛裝帥氣出席紅毯，不僅熱情地替粉絲們簽名，馬東石更是親和地和粉絲們自拍，令現場約500位粉絲歡呼尖叫。而首映會上初次來台宣傳的導演，被問到對於台灣有什麼特別印象，導演微笑地說：「台灣粉絲都非常熱情，也覺得台灣的食物都太美味了，如果有空的話則是想去龍山寺逛逛。」睽違8個月再度來台的馬東石則靦腆表示：「再次感受到台灣觀眾的熱情，我愛大家，下次若有新作品，一定會再選擇回到台灣宣傳。」





首映會上除了暢聊拍攝趣事外，更募集強壯男粉絲重現電影中經典「人肉沙包」橋段，三位大肌肉粉絲進行「拳擊機PK賽」，馬東石也傳授三位粉絲拳擊秘訣：「看肌肉量是不準的，還是要看揮拳時的爆發力。」





活動最後還邀請到女神蔡瑞雪擔任特別嘉賓，私底下是馬東石頭號粉絲的她，還用心送上一把寫著「大哥是對的」的人物造型手扇，趣味十足，也讓淘氣的馬東石直接開扇子為導演搧風。最後馬東石大秀可愛三連拍，萌翻全場。接下來馬東石與導演李元太也一同進入影廳與幸運粉絲們觀賞這部精采的作品，《極惡對決》將於6月20日正式在台上映。



照片：威視電影

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