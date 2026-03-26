TWICE多賢腳踝骨折！公司宣佈暫停活動，缺席巡演：休息優先！粉絲心疼

TWICE成員多賢因腳踝骨折，將暫時中斷接下來的巡演行程，專心休養、以恢復健康為優先。

JYP娛樂於25日發表聲明，表示「經過審慎討論藝人（多賢）的狀況及是否參與演出後，我們認為現階段比起活動，充分的休息與恢復更為重要。」並進一步說明，「多賢短期內將專注於康復，待身體狀況恢復到能夠進行舞蹈表演時，她便會歸隊。」公司也向粉絲致歉，「讓等待多賢站上舞台的各位持續收到這樣遺憾的消息，真的非常抱歉。」



多賢上個月被診斷出腳踝骨折。 目前正在進行TWICE的世界巡演的她早在巡演初期就發現腳踝有異狀，雖然在美國期間持續接受治療，但回到韓國後進行精密檢查，才確診為骨折。 先前她已缺席北美場次的演出，由於狀況不太理想，接下來能否參與剩餘巡演仍是未知數。



得知這一消息後粉絲們心疼不已，紛紛表示：「身體最重要，這個決定是對的」、「歐尼一定要快點好起來」、「養好傷後，期待妳重新登上舞台」、「我們會等你」、「公司很會為藝人考慮」、「腳踝骨折不是小事， 一定要養好才行」等，表達了對多賢的關心。

TWICE將於27日從美國奧蘭多開始，陸續在剩餘的9個國家、共17個城市完成後續的巡演行程。

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