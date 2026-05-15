康美娜，減肥10公斤的秘訣公開！一天兩餐、居然只吃半個三明治？引發熱議

人氣女團 I.O.I 出身的演員康美娜公開了自己的減重秘訣，令人相當吃驚。

昨天 YouTube 頻道《旗安84》公開的影片中，康美娜作為嘉賓出演，與漫畫家、綜藝人旗安84聊了各種話題。



當天，康美娜以明顯消瘦不少的模樣登場，吸引大家目光。當旗安84詢問她減重的事時，康美娜回答：「我瘦了很多。」並表示：「感覺比上次見面的時候大概少了10公斤左右。」



對於減重方法，她表示自己徹底進行了飲食管理。康美娜說明，她並沒有另外搭配運動，而是選擇減少食量。她透露：「我會點一個三明治，把它分成一半，午餐跟晚餐各吃一半，就這樣解決兩餐。」



她也提到，在控制飲食的過程中，自己也找到了一些折衷方式。康美娜表示：「真的忍不住的時候，我會吃泡菜燉菜；如果特別想吃辣炒年糕時，就會安排『Cheat Day』。」

PS：Cheat Day（欺騙日／放縱日）是指在嚴格飲食控制或減肥期間，安排一天或一餐暫時放寬限制，享用平時克制的美食。



此外，康美娜最近已完成與徐仁國×朴智賢合作的新劇《明天也要上班》拍攝，目前則配合宣傳期維持適度管理。她也透露近況表示：「現在比當時大概又回升了3公斤左右。」（延伸閱讀：「3NO男」徐仁國×朴智賢上演社畜系戀愛！新劇《明天也要上班》讀本現場兩人火花超強）

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