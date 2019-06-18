殷志源下週隻身出擊 宋旻浩跨刀創作的主打歌名公開！
KPOP 2019年6月18日 星期二12:05 施乃琪
再過九天，水晶男孩隊長殷志源就要發行全新個人作品，真的等不及啦！
YG Entertainment 在今天（18 日）上午終於公開了殷志源個人作品的預告海報，新歌名為「飛蛾」(I’m on Fire)，將與 YGX 旗下一位特色十足的歌手 Blue.D 合作。
從 1997 年出道並活動至今的殷志源，除了因身為水晶男孩隊長而廣為人知，從 2001 年時推出了個人正歸專輯〈G-Pop〉後，也已經發行了五張正規專輯、兩張迷你專輯和許多單曲。
特別引人注目的是，宋旻浩除了和殷志源除了為「飛蛾」作詞，也參與了作曲工作，身為兩代嘻哈界代表人物的兩人緣分從綜藝節目回到本業音樂後，令人十分好奇會擦出什麼樣的火花！
（照片來源：YG Entertainment）
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