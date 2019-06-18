殷志源下周只身出击 宋旻浩跨刀创作的主打歌名公开！
KPOP 2019年6月18日 星期二12:05 施乃琪
再过九天，水晶男孩队长殷志源就要发行全新个人作品，真的等不及啦！
YG Entertainment 在今天（18 日）上午终於公开了殷志源个人作品的预告海报，新歌名为「飞蛾」(I’m on Fire)，将与 YGX 旗下一位特色十足的歌手 Blue.D 合作。
从 1997 年出道并活动至今的殷志源，除了因身为水晶男孩队长而广为人知，从 2001 年时推出了个人正归专辑〈G-Pop〉后，也已经发行了五张正规专辑、两张迷你专辑和许多单曲。
特别引人注目的是，宋旻浩除了和殷志源除了为「飞蛾」作词，也参与了作曲工作，身为两代嘻哈界代表人物的两人缘分从综艺节目回到本业音乐后，令人十分好奇会擦出什么样的火花！
（照片来源：YG Entertainment）
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