《心酸的哥哥》惹議！申東燁邀請的酒駕咖超過10人，一集爽撈1.3億！韓媒質問：你沒責任嗎？

韓星酒駕事件連環爆，引爆民眾怒火。 與此同時，申東燁的YouTube綜藝《心酸的哥哥》卻被抓包根本是「勸酒大會」，靠著避開電視審查，大搞「喝酒節目」（酒放），韓媒直指目前坊間批評聲浪已擋不住。

節目從開播就充滿質疑，來賓不只小酌，有人直接喝到懵，失控言行全沒剪就播，喝酒成了核心賣點。不少人批，就算想做「舒服的談話」，根本是助長把喝酒當娛樂的歪風。

導火線就是演員李在龍最近酒駕肇逃。 他出事前才剛上節目，跟兩次酒駕前科的安在旭坐在一起狂吹自己多會喝。結果節目播出後，李在龍真的酒駕出事，觀眾氣炸！製作單位沒道歉，只默默把影片轉私人滅火。



一集爽賺上億，消費者買單

韓國飲酒問題嚴重，被列為OECD中「飲酒文化最寬容的國家之一」。雖然相關部門修定指南呼籲平臺自製，但只是建議加警語，無法律強制力，讓《心酸的哥哥》等頻道繼續躲在管制死角猛拍。

重點是錢！靠高點擊率，廣告和PPL市場壯大。 據韓媒採訪，節目兩年前PPL價碼約8000萬韓幣（約合新台幣172萬元），現在訂閱數突破208萬，業界推估已飆到1.2億至1.3億韓幣。《心酸的哥哥》賺錢模式獨特。一般YT頻道會向來賓收宣傳費，但該節目幾乎不收，反而靠PPL賺飽。不收錢更好邀話題人物，頻道越做越大，全從PPL撈回來。這筆費用很可能轉嫁消費者，廠商花錢，最後買單的，還是觀眾。



酒駕來賓超過10人，申東燁沒責任？

作為節目招牌，申東燁真的沒責任？ 他的人脈就是管道，「申東燁」三個字就是品牌，想上節目的藝人要排隊。業界人士透露：「得製作單位和申東燁『選中』才行。」節目從企劃到邀人都跟他有關，找來酒駕前科來賓被罵，他當然跑不掉。據統計上過節目的來賓中因酒出過事的超過10人！包括安在旭、李政宰、殷志源等酒駕前科者，還有無照酒駕的李賢宇（歌手）、曾自首的俞世潤等全都大搖大擺上節目喝一杯。



更大的問題是申東燁的主持風格。他老練的口才和控場，常把來賓敏感的過去或不恰當發言，變成輕鬆的小插曲。就像李在龍例子，輕忽喝酒危險的發言經他附和反應後觀眾眼裡只變有趣的酒桌故事。國民MC的功力反而模糊了過錯，給他們發了「免罪符」，難逃批評。

對此，韓媒問申東燁方面是否意識到爭議？ 未來節目會不會調整？ 對方只說「不便回應」，封口不提。

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