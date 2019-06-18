請夏回歸倒數六天 揭曉〈Flourishing〉收錄曲目！
KPOP 2019年6月18日 星期二11:43 施乃琪
染上金髮的請夏在幾波概念照中徹底展現出前所未見的氣勢，而新專輯曲目表也帶來另一個驚喜，包括請夏本身和白藝潾都有參與創作！
MNH Entertainment 今天（18 日）公開了請夏的迷你四輯〈Flourishing〉完整曲目表，包含最新主打歌 “Snapping” 在內，一共有 “Chica”、「我們很享受」、”Call It Love” 及 “Flourishing” 共五首歌曲。
特別的是，與 JYP Entertainment 有淵源的請夏，新專輯中的第二首歌曲「我們很享受」也由白藝潾和樂團夥伴聯手打造；而專輯同名歌曲 “Flourishing” 更是由請夏親自參與作詞、作曲，讓歌迷對整張專輯的期待感更加火熱。
請夏將於 24 日正式帶著〈Flourishing〉回歸，喜歡她的話千萬別錯過囉！
（照片來源：MNH Entertainment）
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