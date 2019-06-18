〈Move〉在《Produce X 101》掀起話題 幕後製作人果然是 Zico！
KPOP 2019年6月18日 星期二12:30 施乃琪
在歌手身份外，Zico 作為製作人也已經交出許多首亮眼作品，這次他又要與《Produce 101》系列節目攜手啦！
多位歌壇相關人士紛紛在昨天（17 日）透露，Zico 為 Mnet 的《Produce X 101》概念評價音源 “Move” 擔任了製作人，消息一出立刻掀起熱烈討論。
兩週前節目在概念評價投票時，曾公開一小段 “Move” 的試聽段落。由於特色鮮明的旋律和風格，一公開大眾就猜測演唱者是不是 Zico，如今終於正式證實。
《Produce 101》系列節目發展到這一季，可以發現 Zico 其實與節目頗有緣份，不只為第一季優勝者金世政製作了大獲好評的「花路」，也為 Wanna One 的小分隊 Triple Position（姜丹尼爾、金在煥、朴佑鎮）製作過「袋鼠」。
本屆練習生會如何詮釋 Zico 的音樂呢？這週五也別忘了鎖定《Produce X 101》直播啦！
（照片與影片來源：KOZ Entertainment、Mnet、onestar Z）
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