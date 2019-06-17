MBC新劇《新入史官具海玲》公開車銀優劇照 期待「李林王子」的「雙重生活」！

#車銀優 穿上古裝也超適合～「臉蛋天才」名不虛傳！ #新入史官具海玲
預計於下月（7月）17日接檔《春夜》的MBC新水木劇（週三、四播出）《新入史官具海玲》，由《所羅門的偽證》金浩修編劇執筆，以動盪的19世紀初為背景，而受到性別歧視的女士們作為主人公，描述她們力圖改變「男女有別、貴賤之分」，也是桃源大君李林與手足無措的新人女士官具海玲的浪漫故事。劇組於近期公開主角們的個人劇照。
申世景飾演「具海玲」，她的興趣是閱讀西洋書籍，崇拜的人物是伽利略，她是不結婚而不是嫁不出去，是19世紀漢陽的問題女子。
車銀優飾演桃源大君「李林」，他是被關在宮裡的孤獨母胎SOLO王子，宮外則是漢陽人氣最高的戀愛小說家。在過著雙重生活的日子裡，他與正直的士官、合法的跟蹤狂「具海玲」結緣，孕育出愛情。
另外，朴基雄、李知勳、朴智賢等人也有出演。朴基雄飾演「李鎮」，為李林的哥哥、保護百姓而選擇艱難道路的王世子，非常愛惜弟弟；李知勳飾演「閔宇源」，是不依靠父親權利而按照原則行動的人物，平靜的生活中與具海玲相遇後，發生變化。
（圖片來源：MBC《新入史官具海玲》）
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