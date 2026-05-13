文佳煐奪《百想》影后後動向受矚目！傳有望加入Fantagio與金宣虎、車銀優同門，粉絲敲碗再合作

剛以電影《後來的我們》奪下「百想影后」的文佳煐與PEAK J娛樂合約到期不續約，今日也傳出新動向！

今日（13）據韓媒報導，文佳煐與現所屬公司PEAK J娛樂的合約將到期，確定不再續約。期間雖收到多家經紀公司邀約，但最終與 Fantagio 進行深入討論，並傾向展開新的合作可能。



Fantagio方面隨後也回應表示：「目前正正面審慎考慮中，但尚未確定。」若最終選擇加入Fantagio，她將有望與金宣虎、車銀優、李世榮、李聖經、鄭多彬等人成為同門。尤其她過去曾與車銀優合作《女神降臨》，也曾和金宣虎出演《加油吧威基基2》，因此消息一出立刻引發粉絲關注。

此外，文佳煐近期也投入改編自人氣網漫的tvN新劇《鯨魚星》拍攝，與崔宇植、許楠儁、孔升妍等人合作。該劇以1926年日據時期的京城為背景，講述為了守護奉獻祖國的男人，而選擇犧牲自我、化作泡沫的女人之間的故事。



而文佳煐於2024年夏天與PICK J娛樂簽約，兩年間活躍於多部作品，包括電視劇《那傢伙是黑炎龍》、《瑞草洞》、綜藝《Steel Heart Club》等。她也在去年上映的電影《後來的我們》中擔任主演，吸引約260萬觀影人次，並憑此作品於《第62屆百想藝術大賞》奪下電影部門女子最優秀演技賞。



自2016年以電影《老師的恩惠》出道以來，文佳煐陸續出演《嫉妒的化身》、《名不虛傳》、《偉大的誘惑者》、《加油吧威基基2》、《那個男人的記憶法》、《女神降臨》和《愛情的理解》等作品，穩定累積人氣與代表作，也在韓國及海外累積廣大粉絲支持，每次回歸都讓人更加期待她的新角色與表現。



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