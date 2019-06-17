機場變秀場！ 隨便拍都是畫報水準的愛豆——姜丹尼爾&Lisa&河成雲
明星 2019年6月17日 星期一10:31 Sani
長得好看還不夠，又超級會穿搭衣服，難怪人氣那麼高啦！
韓國偶像投票網站Best Idol公開了6月第2周的「星星PICK」投票結果，這次的投票主題是：「這裡是機場沒錯嗎？ 把機場照片也變成寫真的愛豆是誰？ 」其中，姜丹尼爾以631萬9800點的壓倒性優勢高居第一，與其他入圍愛豆拉開好幾倍的距離，人氣也太驚人啦！
其實姜丹尼爾穿衣品味出眾這件事在粉絲中早就不是什麼新鮮事啦，不論配色、風格還是各種配飾都很有獨特的巧思，加上他寬肩高個子的標準衣架身材，每次都令人眼前一亮：
投票排名第二的是BLACKPINK成員Lisa，1.67cm的身高走路帶風，相當瀟灑：
細腰尤其為人矚目，是多少人羡慕的對象呀：
排名第三的是河成雲，也許因為「小而珍貴」？穿衣看起來經常是寬寬大大的感覺，但也很有他自己的風格，兼具了清新、時尚和文藝：
如果是你會想投給誰呢？ 在評論區分享大家珍藏的愛豆機場照吧！
（圖源：KSD，網路）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞