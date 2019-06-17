MBC新剧《新入史官具海玲》公开车银优剧照 期待「李林王子」的「双重生活」！

#车银优 穿上古装也超适合～「脸蛋天才」名不虚传！ #新入史官具海玲
预计於下月（7月）17日接档《春夜》的MBC新水木剧（周三、四播出）《新入史官具海玲》，由《所罗门的伪证》金浩修编剧执笔，以动荡的19世纪初为背景，而受到性别歧视的女士们作为主人公，描述她们力图改变「男女有别、贵贱之分」，也是桃源大君李林与手足无措的新人女士官具海玲的浪漫故事。剧组於近期公开主角们的个人剧照。
申世景饰演「具海玲」，她的兴趣是阅读西洋书籍，崇拜的人物是伽利略，她是不结婚而不是嫁不出去，是19世纪汉阳的问题女子。
车银优饰演桃源大君「李林」，他是被关在宫里的孤独母胎SOLO王子，宫外则是汉阳人气最高的恋爱小说家。在过著双重生活的日子里，他与正直的士官、合法的跟踪狂「具海玲」结缘，孕育出爱情。
另外，朴基雄、李知勋、朴智贤等人也有出演。朴基雄饰演「李镇」，为李林的哥哥、保护百姓而选择艰难道路的王世子，非常爱惜弟弟；李知勋饰演「闵宇源」，是不依靠父亲权利而按照原则行动的人物，平静的生活中与具海玲相遇后，发生变化。
（图片来源：MBC《新入史官具海玲》）
写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究