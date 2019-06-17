正直青年林時完竟也惹上了非議！ 服役期間休假長達123天，比別人多出2倍

說起林時完，眾人首先想到的就是「美談製造機」、「正直好青年」，出道多年從未傳出任何負面消息，一直都以積極健康向上的形象示人，這也讓他收穫了無數粉絲。 誰知，日前卻有韓媒爆出林時完服役時也享受了特權。
據韓媒《週一新聞》獨家爆料，林時完在服役期間的休假長達123天，是普通士兵的2.08倍，也是現役入伍的藝人中休假最多的人。 藝人在服役時休假日原本就要比普通士兵多，因為他們要出席各種對外活動。 而他們的假期甚至比已被廢除的文藝兵制度規定的假期還要長，因此坊間質疑文藝兵制度實則已經死灰復燃，藝人戰士受到了關照。
《藝人出身的軍人服役實況調查》中指出，2016-2018年期間服役的藝人共有16名，分別是姜河那、高庚杓、Super Junior厲旭、金秀賢、都相宇、朴健日、BIGBANG大聲、 G-Dragon、太陽、周元、2PM玉澤演、李章宇、Beenzino、林時完、黃光熙和池昌旭。 這其中休假時間最長的就是林時完，今年3月退伍的他公休假123天，包括了年假28天、表彰休假18天、慰勞休假51天、補休14天、以治療為目的的申請假12天，服役期間約有20%的時間是在營外度過。 2018年陸軍退伍士兵有20萬2644人，平均休假天數為59日。
對於享受特惠的質疑，林時完所屬經紀公司回應稱：「這些都是他的新兵慰勞休假、參加部隊活動和新兵助教活動的假期。 」
「圖：陸軍網站」
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