【B.I事件】韓瑞希SNS透露：「2天後將回到韓國 重點應該是梁鉉錫、警方 而不是我」
明星 2019年6月14日 星期五11:02 JiaJia
韓瑞希（即A某）當時以匿名身份舉報B.I涉毒，昨日（13日）卻有媒體將其曝光，引發熱議。而韓瑞希今早通過個人SNS透露，身分被曝光了的確有點害怕，但大家的焦點應該放在梁鉉錫、警方，而不是她本人。
韓瑞希稱，自己目前還在國外，2天後回到韓國。她更坦言：「沒想到自己的名字這麼快就被爆出來，確實有點慌張、害怕」、「我想說的是，一直以來我都在混日子、做事隨心所欲，讓大家感到不快。對此，我承認並反省。可是，真心希望大家把這件事情和我的人性分開來看，我知道我給大家留下不好的印象，這也是我自找的。但這件事，大家應該分開來看，把焦點放在我身上是不對的。真的…拜託了。」
韓瑞希還表示，並不是為了減刑而向大家訴苦。她不是販賣人，而是發放人，若是重新調查的話，將誠實以告。這件事情的重點，應該是梁鉉錫的干預、威脅，以及警方勾結。卻因為舉報者是她，而把焦點放在自己身上。最後，她補充：「我直到最後都還在勸阻金韓彬，不要碰毒。」
（圖片來源：韓瑞希SNS）
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留言/評論
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說實話不管舉報者是誰，對於"匿名舉報"身分曝光這件事真的滿嚴重的，如果今天不是她而是其他人，又或者是其他事件，代表匿名舉報是可能會有生命危險，以後誰還敢舉報?
1小時前
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