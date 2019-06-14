[好片推薦]《0.0赫茲》不可冒犯的超自然力量
電影 2019年6月14日 星期五10:33 Erin
今夏韓國最受矚目的恐怖電影《0.0赫茲》即將於6月14日正式在台灣上映，由原著漫畫改編，在未上映前就已讓粉絲們期待，加上主要演員有日前剛入伍的INFINITE李成烈以及Apink主力Vocal鄭恩地，對兩位來說雖是第一次演出電影，不過都表現得相當出色。
《0.0赫茲》劇情描述大學社團成員們，想測試能夠人體腦波在0.0赫茲時是否真能召喚鬼魂，於是前往山中廢棄凶宅進行體驗，之後卻發生了他們難以控制的局面。與西洋的鬼片相似，一開始一群年輕人本著想要體驗看看的心情，來到一個廢棄的古宅，有以惡作劇為樂的成員，也有志在雙人外宿不在測試的成員，其中就屬劇中的鄭恩地與李成烈兩位新進社員，最認真執行本次任務。
鄭恩地在稍早訪談中有提到，想演出一個大家從未看過的她，劇中的她出身巫師世家卻想跳脫這樣的宿命，劇中她的表情總是相當陰沉若有所思，與大家在舞台上或電視劇中看到的鄭恩地完全不一樣，當然劇情走向也將依靠著她的勇氣驅走邪靈。鄭恩地為演出本劇更是努力練習驅魔師的動作，以及勤練方言，讓演出附身戲碼的她完美表現出角色需要。
對於大自然的神秘力量，人類總是希望挑戰極限，不過一旦越界就必須付出代價，這是所有恐怖片不變的中心思想，《0.0赫茲》也不例外，當他們發現神秘力量的可怕，想收手卻已來不及。劇中的邪靈還會進一步攻擊目標對象的心理，引出對象心中的歉疚以及後悔，令人失去理智並做出匪夷所思的舉動。想與他們一同進行體驗的觀眾一定別錯過6月14日上映的《0.0赫茲》！
影片、照片：車庫娛樂
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